Model Lotte van der Zee (20) uit Enschede is woensdagavond overleden. Dat laten haar ouders weten in een bericht op Instagram.

Van der Zee, die in 2017 de internationale Miss Teenager Universe-wedstrijd won, werd al bijna twee weken in coma gehouden nadat ze een hartstilstand had gehad tijdens een vakantie met haar familie in Oostenrijk.

"Onze parel, ons alles is op woensdagavond 6 maart om 22.47 uur overleden", schrijven de ouders van Van der Zee op haar Instagram-pagina. "Het is superonwerkelijk dat onze lieve Lotte er niet meer is. Onze harten zijn gebroken."

Haar moeder Eugeniek laat aan het AD weten dat de toestand van het model de afgelopen dagen verslechterde. "Haar organen begonnen het op te geven. We hebben haar moeten laten gaan. Het kon niet anders."

Wereldtitel voor jong model

Van der Zee werd in 2016 gekroond tot Miss Teen of the Netherlands. Daarvoor won ze ook al de titel voor de provinicie Overijssel, hoewel het jonge model aangaf dat ze aanvankelijk niet mee wilde doen. "Eigenlijk zag ik het niet zitten", vertelde ze aan RTL Nieuws. "Ik was hockeykeeper en dan moest ik nu ineens op hakken gaan lopen."

Een jaar later mocht Van der Zee in Guatemala meestrijden voor de titel van Miss Teen Universe. Daar werd ze uiteindelijk ook bekroond, waarmee ze de 33 andere kandidaten achter zich liet.

Lotte van der Zee als Miss Teen Universe 2017.

Als winnares nam ze het jaar daarop plaats in de jury van Miss Teen Netherlands. In 2018 werd ze door FHM nog genomineerd als een van de mooiste vrouwen van Nederland.

Van der Zee was eind februari op vakantie in het Oostenrijkse Westendorf toen ze onwel werd en een hartstilstand kreeg. Sindsdien werd ze in een kunstmatige coma gehouden.