Waylon gaat vanaf september 2019 het theater in. De zanger doet tot maart volgend jaar diverse steden aan met de tour My Heroes Have Always Been Cowboys.

De 38-jarige Willem Bijkerk, zoals de zanger eigenlijk heet, wordt tijdens de tour begeleid door een zevenkoppige band. Tijdens de avonden brengt Waylon een ode aan zijn muzikale helden, zoals Waylon Jennings, Willie Nelson, Johnny Cash en Kris Kristofferson.

Daarnaast vertelt de Apeldoorner over zijn jeugd, zijn start bij Holland's Got Talent, The voice of Holland, het Songfestival en zijn privéleven. De zanger en zijn vriendin Bibi Breijman werden in november 2018 ouders van dochter Teddy.

De tour van Waylon begint in Assen en eindigt in Theater Gooiland in Hilversum. De start van de kaartverkoop van My Heroes Have Always Been Cowboys is op vrijdag 8 maart.