Otmars zonen, het nieuwe boek van Peter Buwalda, is dinsdag verschenen. Om een eerste reactie te krijgen, las de schrijver het werk een week lang voor aan zijn broer.

"Dat was in de fase waarin ik nog dacht dat het net op tijd af zou komen. Ik moest nog één herschrijfronde doen, dacht ik. En ik hoopte dat die sneller zou gaan als ik het voorlas. Hij dacht dat hij één nachtje bleef slapen, maar hij is een week gebleven", zegt Buwalda in een interview met de Volkskrant.

Het voorlezen ging Buwalda niet makkelijk af. "Soms kreeg ik een inzinking. 'Godverdómme man! Dit is zo kut, Mike. Ah, ik kán niet meer. Ik vind het walgelijk.' En dan vloog mijn werk de hele kamer door. 'Rustig Peet, rustig', zei Mike dan. 'Het valt wel mee. Zal ik anders een stukje voorlezen?' Een thriller was dat."

'Overgangen zijn niet de productiefste tijden geweest'

Otmars zonen verschijnt negen jaar na Buwalda's debuutroman Bonita Avenue, dat een bestseller werd. Buwalda wilde zijn nieuwe roman, het eerste deel van een trilogie, in de zomer van 2018 al uitbrengen, maar vond dat hij er nog langer aan moest werken.

"Voordat ik deel een ging herschrijven, was ik daar al twee jaar mee bezig geweest. Aan het eerste deel had ik bijna een romantische vakantieherinnering, zo lang was het geleden. Maar toen ik er weer indook, zag ik ineens dat het niet klopte. Het was een puinhoop."

Daarnaast kon Buwalda niet altijd op zijn gemak aan de reeks werken.

"Ik heb altijd voortgang gemaakt bij dit boek. Alleen is er wel een aantal stoorzenders geweest. In het echte leven, in de liefde. Ik had een turbulente relatie met Annemiek, daarna heb ik een lange, veelbewogen relatie gehad met Suzanne en nu ben ik al een hele tijd met Jet. Die overgangen zijn niet de productiefste tijden geweest, kan ik je toevertrouwen."