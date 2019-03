De laatste shows van Jochem Myjers voorstelling Adem in, adem uit zijn wederom binnen korte tijd uitverkocht. Zaterdag gingen er kaarten in de verkoop voor shows in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Groningen en Terneuzen.

De voorstellingen waren binnen twee uur uitverkocht, deelt de komiek zaterdag op Instagram.

"Uiteraard trots en toch ook weer verrast", aldus Myjer. "Hoewel sommige mensen dat debiel en naïef van mij vinden. Ik heb deze show al voor zo veel mensen gespeeld en dan toch nog deze enorme druk bij de laatste verkoop."

Volgens de komiek speelt hij Adem in, adem uit het langst van al zijn shows tot nu toe. Het spijt hem daarom dan ook dat sommige mensen alsnog achter het net vissen.

"Tegen zo waanzinnig veel mensen die in de wachtrij staan om 10.00 uur, is niet op te spelen. Tenzij ik naar een stadion ga. Maar neem van mij aan. Daar ga je als fan niet gelukkig van worden. Dan kun je het nog beter thuis op televisie kijken."

Komiek wil straks 'een jaar niets doen'

Myjer gaf eerder een reeks shows in Carré en zal ook eind dit jaar in het Amsterdamse theater staan. Daarna zal de komiek even rust nemen. Eerder deze week liet hij weten dat hij "minimaal een jaar" niets gaat doen. Vermoedelijk zal hij in 2021 werken aan een nieuwe voorstelling.

Adem in, Adem uit, dat vooral over het dagelijks leven van Myjer gaat, ging in oktober 2017 in première. In 2018 won de cabaretier voor zijn voorstelling de Poelifinario, een prestigieuze cabaretprijs.