In zijn nieuwe voorstelling Met de kennis van nu vertelt Youp van 't Hek dat zijn vader hem adviseerde geen allemanscabaretier te worden. Want er moest altijd een deel van Nederland zijn die een "onbetamelijke tyfushekel" aan hem zou hebben. Die relletjes zitten dan ook ingebakken bij de cabaretier. Ter gelegenheid van zijn 65e verjaardag zet NU.nl de belangrijkste momenten op een rij.

Van 't Hek had al een paar soloprogramma's op zijn naam staan toen hij in 1989 voor het eerst de oudejaarsconference voor zijn rekening mocht nemen. Een optreden dat de Nederlandse geschiedenis in ging als het moment waarop het alcoholvrije bier Buckler ten onder ging.

"Buckler, dat kent u toch wel? Dat is dat gereformeerde bier. Buckler-drinkers, daar heb ik een hekel aan. Van die lullen van een jaar of veertig die naast je in het café staan met hun autosleutels. Rot eens op, jongen, ik sta hier een beetje bezopen te worden. Ga weg, gek! Ga in de kerk zuipen, idioot. Zuip dan niet, idioot!"

De verkoopcijfers van Buckler daalden dusdanig dat producent Heineken het bier in 1993 voorgoed uit de schappen haalde. Volgens sommigen was de oudejaarsconference de oorzaak geweest. Anderen stelden dat Bavaria Malt door consumenten simpelweg als een betere variant werd gezien.

Boze tweet naar T-Mobile

Van 't Hek weet hoe hij opschudding moet veroorzaken. Toen zijn zoon in 2010 door T-Mobile maandenlang van het kastje naar de muur werd gestuurd, besloot de cabaretier om een boze tweet naar de telecomprovider te sturen: "De terreur van T-Mobile is grappig. Bij iedere fout melden ze sorry en verwijzen ze je naar de klantenservice. Wachttijd vier uur..."

Toen de tweet massaal werd gedeeld en T-Mobile pijlsnel reageerde, was dat olie op het vuur van de columnist. Met een van zijn wekelijkse NRC-publicaties zou hij verantwoordelijk zijn geweest voor dalende verkoopcijfers bij de provider.

"Twee maanden bonkte onze zoon op de machteloze T-Mobile-vesting, werd van kastjes naar muren en terug het woud in gestuurd, sloeg wanhoopskreten uit tegen medewerkers die hem telkens gelijk gaven, maar helaas niks voor hem konden doen en op het moment dat zijn kwade, beetje bekende vader tegen 40.000 landgenoten twittert dat het geduld op is en hij T-Mobile vrolijk doch beschaafd gaat slopen op het internet, belt het bedrijf in een geur van angstdiarree stotterend dat alles geregeld is", aldus Van 't Hek in zijn column.

Klappen voor RTL

Ook RTL kreeg ervan langs, en dan met name Erland Galjaard. Begin 2017 werd de directeur in een column afgeschilderd als een "gladjakker" die commercieel misbruik zou hebben gemaakt van de aan lager wal geraakte Peter Jan Rens. Dit tot woede van Galjaards echtgenote Wendy van Dijk.

Naast afbreken kan Van 't Hek echter ook bouwen. Zo werd de ruzie met Van Dijk opzijgezet voor de inzamelactie LAK door Tijn, waarmee nagellakflesjes werden verkocht om geld in te zamelen in de strijd tegen hersenstamkanker. Die actie kreeg een paar maanden later nog een extra wending.

Toen Heinekens nieuwe alcoholvrije bier door de consumentenbond werd bekroond, vierden ze dat gekscherend met 'Youpie!', waarop de cabaretier voorstelde dat de bierbrouwer "vanwege het commercieel misbruik van mijn ijdele naam" 10.000 euro zou overmaken aan lakdoortijn.nl. Heineken vond dat geen probleem en plaatste er nog een tweet achteraan. T-Mobile en IKEA kwamen vervolgens later met eigen acties.

Verontwaardiging over 'pisnicht'

Verontwaardiging ontstond er weer eind 2017 toen de cabaretier in een column Gijs van Dam omschreef als "pisnicht", waarmee hij onder anderen Paul de Leeuw tegen zich in het harnas joeg. Eerder deze maand schreef Van 't Hek daar nog over.

"Vorige week kreeg ik over deze zaak een openbare reprimande van Paul de Leeuw in het AD. Paul vond dat ik op mijn woorden moest letten. Voor mij was dit de gotspe van de eeuw. Paul de Leeuw die mij sommeert niet zulke rare taal uit te slaan. Toen ik hem hierover aan de telefoon had heb ik tot drie keer toe gevraagd of het dezelfde Paul de Leeuw was die ik dertig jaar lang op tv alles heb zien roepen. Ja, maar sinds hij kinderen had was hij tot inkeer gekomen. Nou, mijn kinderen zijn het huis uit."

Excuses voor #metoo-column

Excuses komen er niet vaak uit de hoek van de cabaretier. Toch moest hij in 2018 overstag gaan na een omstreden column rondom #metoo-verhalen. Daarin had hij de getuigenis van Christine Blasey Ford tegen kandidaat-opperrechter Brett Kavanaugh omschreven als "wanstaltig amateurtoneel". In Pauw zei de cabaretier daarop: "Dat mensen boos waren over die column, dat snap ik. Een beetje sorry mag ik wel zeggen."

In een interview met NRC kon de cabaretier donderdag beamen dat er tegenwoordig vaker "gezeik" is over zijn columns. "Ik schrijf daar niet bewust tegenin of zo. Maar ik merk het wel om me heen. Laatst zat ik met wat vrienden en een van hen zei: dat kan nu natuurlijk niet meer. Ging ook over vrouwen. Ik zei: natuurlijk wel. Jongens, hou eens op."

Van 't Hek blijft wie hij is, werd ook eerder deze week duidelijk in De Wereld Draait Door. Zo liet hij aan Matthijs van Nieuwkerk weten dat hij graag nog een tiende oudejaarsconference zou doen. En wat hij dan van de conference van Marc-Marie Huijbregts vond? "Voor de Libelle Zomerweek vond ik het fantastisch."