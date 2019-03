Om lezers een idee te geven van wat er komende maand allemaal verschijnt in boekenland, vraagt NU.nl aan een aantal kenners welke boeken we niet mogen missen. Zo vertelt Daphne ter Bals over het geschiedenisboek Nacht in Tsjernobyl.

Geschiedenis: Nacht in Tsjernobyl, Adam Higginbotham

Verschijnt op 29 maart

Daphne ter Bals van Boekhandel Douwes in Den Haag: "In de vroege morgen van 26 april 1986 ontploft een van vier reactoren van de kerncentrale in Tsjernobyl. Duizenden mensen sterven; miljoenen mensen in Oost-Europa en ver daarbuiten worden blootgesteld aan gevaarlijke straling. De ramp betekende een keerpunt in het denken over nucleaire energie, luidde indirect ook de ondergang van de Sovjet-Unie in en markeerde daarmee het einde van de Koude Oorlog. Adam Higginbotham roept in dit boek een verdwenen wereld op van geheim agenten, slecht toegeruste technici en helden die zich opofferen voor de Sovjet-Unie. Een razend spannend boek over de moderne Russische geschiedenis."

Thriller: De ontdekking, Harlan Coben

Verschijnt op 12 maart

Lisan Hoogendonk van Boekhandel Plukker in Schagen: "In de nieuwste thriller van Harlan Coben maken we kennis met het stel Simon en Ingrid, een schijnbaar gelukkig gezin van goede komaf met drie kinderen. Toch is hun leven minder perfect dan het lijkt, want Simon en Ingrid zijn wanhopig op zoek naar hun dochter Paige. Onder de invloed van haar vriendje is Paige verslaafd geraakt aan drugs en weggelopen van huis. Op een dag ziet Simon een zwerfster gitaarspelen op straat: zijn dochter Paige. Hij probeert haar te overtuigen om naar huis te komen, maar ze rent weg. Wanneer een paar maanden later haar vriendje dood gevonden wordt en Paige spoorloos verdwenen is, zet Simon alles op alles om haar te vinden. Coben weet als geen ander het veilige gezin dat alles goed voor elkaar lijkt te hebben vakkundig te ontleden en diepere problemen en geheimen te onthullen. Niets is wat het lijkt en je zit gegarandeerd op het puntje van je stoel terwijl het plot zich ontvouwt."

Kookboek: Sumak - Mijn recepten en verhalen uit Syrië, Anas Atassi

Is onlangs verschenen

Jonah Freud van De Kookboekhandel in Amsterdam: "Dit boek komt van een Syrische man die al heel lang in Nederland woont. Het is een heel toegankelijk boek met overzichtelijke gerechten en prachtige foto's erbij. Er staan verschillende recepten in voor hummus en ik ben persoonlijk erg fan van de makloubeh, een soort omgekeerde auberginetaart. Maar ook niet-vegetariërs kunnen hun hart ophalen: verder staan er verschillende gerechten in met kip."

Non-fictie: Hoe verzinnen ze het? Bedenkers van onvergetelijke reclames aan het woord, Jaap Toorenaar

Verschijnt 19 maart

Leo van de Wetering van Boekhandel Donner in Rotterdam: "'Even Apeldoorn bellen', 'Melk. De witte motor' of die irritant sympathieke winkelmanager van Albert Heijn: reclamezinnen en reclames die we ons allemaal herinneren en die spontaan bij ons opkomen. Of we dat nou leuk vinden of niet. De auteur van dit boek - zelf als reclameman bedenker van enkele onverwoestbare slogans - interviewde ruim vijftig bedenkers van roemrijke reclames over ingeving en vormgeving, over hun gepuzzel en gepieker en over de gemengde reacties van hun opdrachtgevers. Inclusief spoedcursus 'Zo bedenk je een ijzersterke slogan'."

Fictie: Serotonine, Michel Houellebecq

Verschijnt 21 maart

Lot Doutze van Boekhandel Over het water in Amsterdam: "Elk nieuw boek van de Franse auteur Michel Houellebecq levert controverse en discussie op. Zo ook Serotonine, zijn nieuwe roman die eind deze maand verschijnt. Bij de Franse uitgave buitelden kritische en lovende stukken over elkaar heen, dus we wachten hier in spanning af. Wederom zal zijn zwartgallige blik op de mensheid en de toekomst, zijn venijnige kritiek op de zelfgenoegzaamheid van het establishment in het boek te vinden zijn. Maar is de toonzetting menselijk en licht melancholisch, zoals in De kaart en het gebied? Of is die nihilistisch en vilein, zoals in Elementaire deeltjes? Daar ben ik benieuwd naar."

Kinderboek: In de tuin, Noëlle Smit

Verschijnt op 26 maart

Jessica Jongkind van Kinderboekwinkel Kiekeboek in Haarlem: "Van tomaten, courgettes en sla tot druiven en aardbeien: het blijft leuk om je eigen groente en fruit te kweken. In dit kleurrijke en inspirerende prentenboek is een moestuin door het jaar heen te volgen, van januari tot december. Welk seizoen het ook is, in de tuin valt altijd van alles te doen en te ontdekken! Noëlle Smits liefde voor de moestuin spat van de bladzijden. Eerder maakte Smit Naar de markt. Met haar eigen stijl in duidelijke kleurenvlakken, maar zonder harde lijnen een feest om naar te kijken."