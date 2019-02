Tot eind mei toert de toneelbewerking van Jan Wolkers' roman Turks Fruit door Nederland. Het vertelperspectief hierin is anders dan dat van het boek, iets dat wordt gewaardeerd door recensenten.

Het Parool - geeft geen sterren

"Toneelschrijver Sophie Kassies laat Erik en Olga hun verhaal aan elkaar (en het publiek) vertellen. Een slim mechanisme waardoor de personages ook commentaar kunnen geven op het verhaal. Erik is bovendien niet zozeer boos op Olga (zoals in Wolkers' roman), hij probeert haar te begrijpen."



"Een behoorlijke verschuiving van perspectief. Olga maakt Erik vrolijk belachelijk bij de zoveelste beschrijving van zijn vleselijke verlangens. Met vuilspuiterij over vrouwen komt Erik niet meer klakkeloos weg. Olga zet hem regelmatig op zijn nummer. Kassies heeft haar veel meer diepgang gegeven, wat een gelijkwaardigere (en dus spannendere) verhouding met Erik oplevert."

NRC - drie van de vijf sterren

"Het blijft een verhaal vanuit het perspectief van een hitsige kunstenaar, maar Olga spreekt zich uit en heeft kleur. In het eerste deel van het stuk althans; dit verandert zodra de relatie is beëindigd. In een sneltreinvaart wordt dan het slot van het verhaal erdoorheen gejast."

"De scènes na de breuk lijken minder uitgewerkt en voelen soms afgeraffeld. De ooit zo sprankelende Olga is nu een treurig hoopje mens, waarvan je je afvraagt of zij überhaupt iets te maken heeft met het meisje dat we eerder zagen. Ze is alleen nog hulpeloos en bezit geen enkele kracht meer, behalve om zichzelf af te kraken."

Trouw - vier van de vijf sterren

"Anders dan het boek is niet Eriks gezichtspunt bepalend, maar krijgt Olga een eigen stem. De twee zijn steeds meer aan elkaar gewaagd. Gaat Olga's tomeloze verliefdheid aanvankelijk gelijk op met het zich losmaken van haar thuis, allengs beseft ze dat ze voor Erik meer zijn speeltje dan een echte partner is."

"Daarnaast wordt het onstuimige liefdesspel schitterend gespiegeld in het stoffige huwelijk van Olga's ouders. Is bij Wolkers de vrouw óf lustobject óf heks, hier zorgt zo'n scherp ingevuld beeld van puberale driften tegenover realiteitszin voor een eigentijdsere dimensie."

"Het is een verfrissende kijk op Turks fruit, zeker ook te danken aan het magnifieke spel van Debbie Korper als cynische moeder. De verrukkelijke ironie in haar 'geniet, geniet' tegen Olga laat onweerstaanbaar een word-alsjeblieft-gauw-volwassen-wens doorklinken."

AD - vier van de vijf sterren

"In de bewerking van Sophie Kassies becommentariëren en analyseren de hoofdpersonen geregeld de handeling en zijn ze als het ware commentatoren van de ontwikkelingen. De speelse en humorvolle regie van Hanneke Braam houdt het stuk licht, zonder dat de dramatische zeggingskracht eronder lijdt."

"Ali Zijlstra is een overtuigende Olga: onbevangen, gulzig naar nieuwe ervaringen, maar altijd met één been in haar verstikkende thuismilieu. Debbie Korper is écht de naargeestige en vileine moeder annex burgertrut – Bart Klever overtuigt als lieve, maar machteloze vader. Het maakt Turks Fruit in een tijdgewricht waarin we wat minder preutsheid en meer pikanterie kunnen gebruiken, tot uiterst boeiende en vermakelijke toneelavond."

