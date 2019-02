Cees Nooteboom schreef klassiekers als Philip en de anderen en Rituelen, maar merkt dat de Nederlandse pers weinig aandacht voor zijn werk heeft. De schrijver twijfelt weleens of Nederlanders nog zitten te wachten op zijn boeken.

In gesprek met HP/De Tijd wordt opgemerkt dat Nootebooms boeken in allerlei talen uitkomen en dat hij op belangrijke internationale boekenbeurzen staat, maar volgens Nooteboom is een recensie in Nederlandse kranten amper te vinden.

"Recent is mijn dichtbundel Monniksoog in het Italiaans gepubliceerd, een prachtige tweetalige uitgave. Meteen daarna een groot stuk in de Corriere della Sera en een uitgebreide bespreking in La Stampa. Maar nu zou jij voor de gekkigheid eens naar een kritiek moeten zoeken in de Nederlandse pers. Geen een!"

De schrijver vindt dat dit iets zegt over de appreciatie van zijn werk in Nederland. "Ik denk weleens: ze hebben me op, ze hebben me gehad, laat maar zitten, wij vinden de boeken van Nooteboom niks meer aan. Af en toe mag ik dat toch wel opmerken?"

Toch relativeert Nooteboom het zelf ook. "In Duitsland introduceren ze me vaak met: 'Ist im eigenen Land nicht beliebt.' (Is in zijn eigen land niet geliefd, red.) Dan moet ik weer zeggen: dat is niet waar, want in Nederland heb ik alle belangrijke literaire prijzen gehad", aldus de schrijver.

"Hans van Mierlo zei eens tegen me: 'Cees, klaag nou toch niet, daar word je zo'n zeikerd van.' Hij had gelijk, ik kan weleens te lang doorzeuren. En Remco Campert heeft eens gezegd: 'Gebrek aan aandacht? Het is je eigen schuld, je bent er nooit.' Daar heeft het wel iets mee te maken, vermoed ik."