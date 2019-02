Vrijdagavond ging de nieuwe voorstelling #niksteverbergen van De Verleiders in première. Hieronder volgt een overzicht van recensies uit landelijke media.

De Verleiders kwamen eind januari onder vuur te liggen, nadat ze hun nieuwe voorstelling in De Wereld Draait Door hadden toegelicht.

De vijf acteurs van het gezelschap - Pierre Bokma, Victor Löw, George van Houts, Tom de Ket en Leopold Witte - spraken aan tafel over data en digitale privacy.

Hun optreden leidde tot veel kritiek van onder anderen minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken, RTL Nieuws-techjournalist Daniël Verlaan en Blendle-directeur Alexander Klöpping, omdat de acteurs onjuiste uitspraken hadden gedaan en ze in de uitzending niet werden tegengesproken.

De voorstelling zelf lijkt weinig hinder te ondervinden van het televisieoptreden, al prijzen recensenten vooral de inhoudelijke boodschap van het stuk.

NRC - 3 sterren

"Elk lid probeert een ander te chanteren met informatie die is verkregen door fraude of privacyschending. Keurig binnen het thema, maar ook nogal flauw in elkaar geknutseld. Net als de grapjes. Aan het einde volgen nog doldwaze wendingen, die de creatieve armoede alleen maar benadrukken. Maar het is De Verleiders te doen om de inhoud, zou je kunnen stellen. In algemene zin is hun instelling alleen te prijzen: ze waarschuwen voor mogelijk schadelijke ontwikkelingen waar burgers, politiek en media te lankmoedig op reageren."

Trouw - 3 sterren

"Ook al mocht niet alles helemaal 'waar' zijn van wat er in #niksteverbergen de revue passeert, dan is het evengoed schokkend om dingen met elkaar in verband te zien en de eventuele consequenties ervan als mogelijkheid gepresenteerd te krijgen. (…) We zien De Verleiders als leden van de commissie privacywetgeving onder voorzitterschap van Pierre Bokma in een vrouwenrol. De scènes rond gemarchandeer met cijfers, baantjesjagerij, digitale chantage en de onderbuik van 'de gewone man' laten zich vatten als een testosteronklucht, opgetuigd met slappe grappen."

De Volkskrant - 4 sterren

"Dit is een van de betere afleveringen in het politieke theater van De Verleiders. (…) De manier waarop dit soort overheidscommissies te kijk worden gezet - met het gekonkel, de onderlinge chantage, de baantjesjagerij, het gesjoemel met cijfers - mondt uit in messcherpe en grappige satire."

