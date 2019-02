Daphne Deckers' tweede roman Dubbel zes ligt vanaf donderdag in de winkels. Deckers nam afscheid van haar televisiewerk om fulltime aan het boek te kunnen werken. "Ik heb twee jaar in m'n tuinhuis gezeten", vertelt de auteur.

De vijftigjarige Deckers, die inmiddels 24 boeken op haar naam heeft staan, creëerde een omgeving met zo min mogelijk prikkels. "Ik zat in m'n tuinhuis zonder wifi of telefoon, met alleen een waterkoker en een boterham", vertelt ze aan NU.nl. "Anders was ik te snel afgeleid."

Dubbel zes gaat over Annabel, die meteen aan het begin van het verhaal alles kwijtraakt: haar relatie, haar geld, haar auto en haar huis. "Ik hou ervan om meteen te beginnen. De hoofdpersoon gaat helemaal naar de bodem en zet zich daar dan tegen af. Het is een komedie, maar wel met een hoop drama. En ik hou erg van het beschrijven van gênante situaties."

'Ik heb vaak gehoopt dat het klaar was'

Nu het boek af is, mist Deckers de routine van het schrijven. "Mijn omgeving werd natuurlijk niet goed van me. 'Is dat boek nou nog niet af?', kreeg ik telkens te horen. Soms dacht ik, zittend in het tuinhuisje: er gaat nu een heel deel van m'n leven aan me voorbij. Ik ben twee jaar geleden gestopt met televisie om dit boek te kunnen schrijven. Ik heb vaak gehoopt dat het klaar was. En nu is het klaar en mis ik die routine."

Deckers, die lange tijd als deskundige en presentatrice te zien was in RTL Boulevard, miste de televisiewereld tijdens het schrijven niet echt. "Wel het hebben van collega's. Het lijkt me ook leuk om weer eens aan een desk te zitten. Aan de andere kant heb ik al een baan: ik ben schrijver. Ik heb heel lang heel veel tegelijk gedaan en nu heb ik gekozen voor het schrijven. Ik borrel ook alweer over van de ideeën voor nieuwe boeken."

"De komende twee maanden ga ik mijn boek promoten en daarna ga ik eens praten met wat zenders en productiemaatschappijen. Ik zie wel wat er op me afkomt."