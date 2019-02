René van Kooten gaat de mannelijke hoofdrol spelen in de nieuwe musical Anastasia. Ook Gerrie van der Klei is te zien in de voorstelling, die wordt gespeeld in het Circustheater in Scheveningen.

Albert Verlinde vertelde donderdagochtend in Goedemorgen Nederland dat Van Kooten de rol speelt van slechterik Gleb Vaganovzal. In De Telegraaf staat dat Van der Klei (73) de rol speelt van de grootvorstin.

De show, die is ontwikkeld door Stage Entertainment, is sinds 2017 op Broadway in New York te zien.

De musical is gebaseerd op de beroemde gelijknamige animatiefilm uit 1997. Die gaat over wees Anya, die op zoek gaat naar de geschiedenis van haar familie. Ze was de enige van de familie Romanov die de moord op de Russische tsaar en zijn gezin in 1918 heeft overleefd.

De voorstelling is de opvolger van The Lion King en zal vanaf september te zien zijn in het Circustheater. Van Kooten is momenteel te zien in de musical Evita en speelt vanaf het theaterseizoen 2020/2021 in Titanic.