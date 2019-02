Axel Rüger, de huidige directeur van het Van Gogh Museum, legt zijn functie neer. Hij gaat per juni 2019 aan de slag als CEO en secretary bij de Royal Academy of Arts in Londen.

"Met heel veel plezier en passie heb ik bij dit prachtige, succesvolle museum in Amsterdam gewerkt", vertelt Rüger (51), die dertien jaar bij het museum werkte, in een persbericht. "Het was een voorrecht om aan zo'n vooraanstaand instituut als het Van Gogh Museum leiding te mogen geven."

De directeur van het Amsterdamse museum noemt zijn nieuwe functie in Londen een "unieke uitdaging". "Ik kijk er dan ook naar uit om vanaf 1 juni in Londen aan de slag te gaan, in de wetenschap dat ik het Van Gogh Museum met talrijke veelbelovende tentoonstellingen en activiteiten in de nabije toekomst in goede handen achterlaat."

Het is nog niet bekend wie de opvolger van Rüger wordt. De raad van toezicht zal de komende tijd naar een nieuwe directeur op zoek gaan. Tot die tijd is de leiding in handen van zakelijk directeur Adriaan Dönszelmann.

Onder het bewind van Rüger verzorgde het Van Gogh Museum tentoonstellingen als Van Gogh en de kleuren van de nacht in 2009 en Van Gogh & Japan in 2018. In 2017 was het Van Gogh het best bezochte museum van Nederland, met ruim 2,2 miljoen bezoekers. Vorig jaar werd het museum ingehaald door het Rijksmuseum, waar ruim 2,3 miljoen mensen in 2018 een toegangskaartje voor hebben gekocht.

Rüger, die in Duitsland is opgegroeid, studeerde kunstgeschiedenis en werkte vanaf 1999 in de National Gallery in Londen. In 2006 werd hij directeur van het Van Gogh Museum.