Enkele werken van de Nederlandse schilders Johannes Vermeer en Rembrandt van Rijn zijn voorlopig te zien in een museum in Abu Dhabi.

Komende week opent in het Louvre-museum in de Golfstaat een tentoonstelling over de twee Hollandse meesters. Tot halverwege mei zijn in het emiraat bekende werken te zien als Vermeers Zittende vrouw aan het virginaal en het Zelfportret met ogen in schaduw van Rembrandt.

De schilderijen zijn afkomstig uit de collectie van het Louvre in Parijs en uit The Leiden Collection van het New Yorkse verzamelaarsechtpaar Thomas S. Kaplan en Daphne Recanati Kaplan. Zij bezitten de grootste particuliere collectie van Nederlandse zeventiende-eeuwse kunst ter wereld.

Het Louvre Abu Dhabi werd op 11 november 2017 geopend na een bouwtijd van tien jaar. Het is het eerste universele museum in de Arabische wereld. De initiatiefnemers van het project hopen een lans te breken voor Europese kunst in het Midden-Oosten.

De Golfstaat betaalde een miljard euro aan Frankrijk om de naam van het gelijknamige museum in Parijs te mogen gebruiken.

