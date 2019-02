De Amerikaanse musical Hello Dolly! keert terug naar Nederland. De hoofdrol van koppelaarster Dolly Levi wordt ditmaal gespeeld door Simone Kleinsma.

Musicalproducent Albert Verlinde maakte dat woensdagavond bekend in 6 Inside. De Nederlandse versie wordt gemaakt door De Theateralliantie en Medialane, het bedrijf van Iris van den Ende.

Hello Dolly! vertelt over Levi die zichzelf heeft voorgenomen miljonair Horace Vandergelder voor zich te winnen. Zij doet dit terwijl de twee winkelbedienden van Vandergelder voor het eerst naar New York reizen om echte liefde te vinden.

In het theaterseizoen 2005-2006 werd Hello Dolly! voor de laatste keer in Nederland opgevoerd, toen met Willeke Alberti in de hoofdrol. De musical was onlangs op Broadway een hit met Bette Midler in de titelrol. Het is nog niet bekend wie in Nederland de mannelijke hoofdrol van Vandergelder gaat spelen.

De musical zal vanaf februari 2020 in de Nederlandse theaters te zien zijn. De première is begin maart in het Oude Luxor Theater in Rotterdam.