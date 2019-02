De samenwerking tussen Theo Janssen en Marcel van Roosmalen, die een boek over de oud-voetballer schreef, verliep volgens de journalist niet altijd even soepel.

"We zaten soms echt wel tegenover elkaar met lichte tegenzin", vertelt Van Roosmalen in Dit wordt het nieuws-podcast van NU.nl.

Zijn boek wordt dinsdagavond gepresenteerd in Luxor Live in Arnhem, de stad waar beiden vandaan komen.

"We spraken eens per week af. Dan gingen we tegenover elkaar zitten, en dan duurde het zolang hij zin had. In het begin was het zomer en dan kwam hij aanrijden op een scooter, vaak met een korte broek aan. Dan plofte hij op het terras en dan zei hij: 'Vraag maar.'"

"Dus dan stelde je wat vragen en dan begon hij te zuchten en te steunen: 'Wat een gelul, heb je je boek nou nog niet af?' En ik probeerde elke keer er wat beweging in te krijgen", vertelt Van Roosmalen over het schrijfproces van Op pad met de dikke prins.

Langzamerhand lukte dat. "We zijn naar andere terrassen gegaan, hebben een paar keer door de stad gewandeld, zijn naar het huis van zijn moeder gewandeld en naar zijn favoriete snackbar Schnitzel."

'Hij is nooit meteen ergens enthousiast over'

Janssen, die Van Roosmalen zelf vroeg het boek te schrijven, is volgens de journalist "niet een verhalenverteller pur sang". "Hij is meer van de scherpe opmerkingen en daar kan ik heel erg om lachen. Hij is ook nooit meteen ergens enthousiast over en daarin vinden we elkaar wel", aldus Van Roosmalen.

"Ik zei wel: 'Als we een boek maken en we gaan niks tegen elkaar zeggen, dan schiet het niet op'. Dat begreep hij wel, hoewel hij dat ook mijn probleem vond."

De 37-jarige Janssen, die onder meer bij Vitesse, FC Twente en Ajax voetbalde, houdt mensen volgens Van Roosmalen bewust op afstand. "Hij vindt ook dat hij het recht heeft dat niemand op hem mag rekenen. Hij wil geen verwachtingspatroon. Maar ik dacht: jij vraagt mij om een boek te schrijven, dus dan wil ik ook dat je levert."

Nu het boek af is, ziet de journalist toch een andere kant van Janssen. "Die boekpromotie, daar heeft hij verrassend veel zin in."