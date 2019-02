Het werk van de Britse kunstenaar Banksy dat tijdens een veiling werd versnipperd, hangt vanaf dinsdag tijdelijk in een museum. Het is niet de eerste opmerkelijke stunt van de kunstenaar. Een overzicht.

De kunstwereld stond in oktober 2018 op zijn kop toen het werk, waarop een meisje naar een hartjesballon kijkt, in de Londense veilingzaal van Sotheby's werd vernield.

Toen het schilderij aan een anonieme koper verkocht was voor bijna 1,2 miljoen, drukte een collega van de kunstenaar op een afstandsbediening, waarna het kunstwerk gedeeltelijk door de versnipperaar ging.

De boodschap die de anonieme kunstenaar met zijn acties en kunstwerken wil meegeven richt zich vaak tegen geweld, is dikwijls antikapitalistisch en manifesteert zich tegen de gevestigde orde.

We're bored of fish

London Zoo schildert Banksy We're bored of fish in 2 meter hoge letters op de muur van het pinguïnverblijf. Het is een van de eerste keren dat de kunstenaar van zich laat horen. Hij herhaalt die stunt later in Bristol Zoo. In het olifantenverblijf schrijft hij de tekst: I want out. This place is too cold. Keeper smells. Boring, boring, boring.

Paris Hilton

In 2006 vervangt de stencilkunstenaar vijfhonderd cd's van Paris Hilton in bijna vijftig platenwinkels over Groot-Brittannië. Op de cd staan fictieve liedjes als Why am I famous? en What have I done?

Olifant in de kamer

In 2006 is de levende olifant, Tai, de belangrijkste attractie op Banksy's eerste Amerikaanse tentoonstelling. De olifant werd roze met goud geschilderd zodat hij bij de inrichting van een woonkamer past. De roze olifant moet symboliseren hoe het probleem van de armoede in de wereld wordt genegeerd.

Een ladder over de muur

In 2005 komt de anonieme kunstenaar opnieuw in opspraak. Hij schildert negen werken op de muur tussen Israël en de Palestijnse gebieden, zoals een ladder over de muur en een kind dat een gat door de muur graaft.

Banksy in musea

In 2005 plaatst Banksy zijn werk ongezien in verschillende musea in New York. Hij hing zijn werk in het Museum of Modern Art, het Metropolitan Museum of Art, het Brooklyn Museum en het American Museum of Natural History.

Dismaland

Banksy opent een 'antipretpark' als parodie op Disneyland. Hij noemt het Dismaland. Het is een tijdelijke tentoonstelling van installaties van de kunstenaar in de Engelse badplaats Weston-super-Mare.

Er is onder andere een gecrashte koets van Assepoester te zien, waar de flitsende camera's van paparazzi omheen liggen. Banksy verwijst hiermee naar het ongeluk van prinses Diana.

Voor de tentoonstelling nodigt Banksy zestig andere kunstenaars uit om kunstwerken voor Dismaland te maken. Onder anderen Damien Hirst en Jimmy Cauty zijn van de partij.

Banksy wil met het park laten zien wat er achter onze - in zijn ogen - oppervlakkige consumptiemaatschappij schuilgaat.