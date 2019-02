In Venlo wordt zaterdagavond een dubbeltentoonstelling geopend met werk van kunstschilder Evert Thielen. Met de exposities in het Limburgs Museum en Museum van Bommel van Dam viert hij zijn gouden jubileum.

De 64-jarige kunstenaar exposeerde eerder in onder meer het Cobra Museum in Amstelveen, Het Noordbrabants Museum in Den Bosch en in Museum de Fundatie in Zwolle, maar volgens een woordvoerder van de Limburgse musea was er nog nooit zo veel van Thielen in één keer te zien.

Te bewonderen zijn onder meer kolossale veelluiken, waaraan hij jaren heeft gewerkt en waardoor hij zo bekend is. De aanbidding van het Lam Gods van de gebroeders Van Eyck in Gent inspireerde hem er ooit toe.

Zes zijn er te zien in het Limburgs Museum, net als 115 kleinere schilderwerken. Aan zijn laatste veelluik werkt hij nog. Dat is er in onvoltooide staat te bezichtigen, waardoor de toeschouwer meer te weten komt over Thielens werkwijze. Museum van Bommel van Dam toont tekeningen en ook schetsen die als voorstudies dienden.

Het werk van Thielen, opgeleid aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag, is zeer realistisch, al is er ook een vleugje surrealisme of magisch realisme in te ontdekken. De herkenbaarheid en moderne elementen maken het werk van Thielen, die ook portretschilder is, extra interessant voor een groot publiek.

50 Jaar Thielen is vanaf zondag open voor publiek en duurt tot en met 5 mei.