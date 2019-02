Om lezers een idee te geven van wat er allemaal verschijnt in boekenland, zet NU.nl een aantal titels op een rij. Zo vertelt Lisan Hoogendonk over de nieuwe thriller van Robert Galbraith, het pseudoniem van J.K. Rowling.

Thriller: Witte dood, Robert Galbraith

Verschijnt op 5 februari

Hoogendonk, van Boekhandel Plukker in Schagen: "Met de Cormoran Strike-serie heeft J.K. Rowling, die schrijft onder het pseudoniem Robert Galbraith, voor mij echt bewezen dat ze kan schrijven. Ik duik graag in het grimmige Londen van Strike en zijn partner Robin. Dit vierde deel gaat meteen verder waar boek drie eindigt, maar is absoluut geen vervolg. Strike en Robin hebben allebei hun persoonlijke problemen waar ze mee om moeten zien te gaan, naast het feit dat het detectivebureau ineens volop in de belangstelling staat. Dit levert veel zaken op, maar misschien wel nog meer problemen. Wanneer Strike bezoek krijgt van een verwarde jongeman die beweert als kind getuige te zijn geweest van een moord, zetten zich allerlei zaken in beweging. De man verdwijnt plotseling, maar het laat Strike niet los. Dan wordt hij ingehuurd door een minister die zegt gechanteerd te worden en begint alles in een stroomversnelling te komen. Witte dood is een onvervalste detective, waarbij je meespeurt met de hoofdpersonen en langzaamaan de puzzelstukjes op hun plek ziet vallen."

Kinderboek: De waanzinnige boomhut van 104 verdiepingen, Andy Griffiths

Verschijnt op 15 februari

Jessica Jongkind van Kinderboekwinkel Kiekeboek in Haarlem: "In februari komt er een nieuw boek uit in de reeks van De waanzinnige boomhut, verreweg de populairste serie bij kinderen. Dit is deel acht alweer, waarin verder gefantaseerd wordt over wat je allemaal in een boomhut zou kunnen zetten. Elk boek heeft dertien nieuwe verdiepingen. De serie is heel grappig en bevat veel gekke tekeningen."

Geschiedenis: De Tempeliers, Dan Jones

Verschijnt op 19 februari

Daphne ter Bals van Boekhandel Douwes in Den Haag: "Dan Jones vertelt in zijn boek over de bloei en de ondergang van de kruisridders. In de twaalfde eeuw richtten negen ridders de Orde van de Tempeliers op. De broederschap moest de pelgrims in het Heilige Land beschermen. De pelgrims legden een gelofte van armoede en gehoorzaamheid af, en werden daardoor in 1129 erkend door de kerk. Verenigd onder het rode kruis trokken ze ten strijde in de naam van God. In tweehonderd jaar ontwikkelden ze zich van pelgrims en kruismonniken tot ketters en bankiers. In De Tempeliers vertelt Dan Jones op indrukwekkende en toegankelijke wijze over deze grootste religieuze militaire ridderorde ooit."

Kookboek: Slow cooked vega - 100 vegetarische gerechten uit de slowcooker, Katy Holder

Is onlangs verschenen

Jonah Freud, van De Kookboekhandel in Amsterdam: "Ik vind het heel fijn dat er een boek is met vegetarische gerechten voor de slowcooker. Dit boek was er tot voor kort alleen in het Engels, maar nu is er dus ook een Nederlandse versie. De slowcooker is een heel handig apparaat dat veel mensen in huis zouden moeten hebben. Je bespaart er gas mee en je kunt er heel lekker eten mee klaarmaken. In dit boek staan allerlei recepten; van lasagne met snijbiet en drie soorten kaas tot gerstrisotto, allerlei curry's en verschillende soepen."

Fictie: Het verhaal van Ásta, Jón Kalman Stefáfansson

Verschijnt op 12 februari

Lot Douze van Boekhandel over het water in Amsterdam: "Stefánsson heeft al jaren een vaste schare fans in Nederland. Zijn romans leiden de lezer in dromerige, poëtische, maar ook ruige verhalen, net als de IJslandse natuur. Het verhaal van Ásta komt in februari uit en is een verhaal over liefde en herinnering. Sivaldi is ver van huis. In Stavanger, Noorwegen, valt hij van een ladder en liggend op de grond blikt hij terug op zijn leven, met een belangrijke rol voor zijn dochter Ásta. Als je Stefánsson nog niet kent, is dit een goed moment om kennis met hem te maken."