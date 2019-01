Arjen Lubach heeft in een open brief op Twitter gereageerd op de kritiek die Pierre Bokma op de Zondag met Lubach-presentator had geuit. De acteur slaat de plank volledig mis als hij beweert dat de presentator niets in het theater te zoeken heeft, meent Lubach.

"Iedereen met een leuke babbel gaat tegenwoordig voor een zaal staan. Je wordt er helemaal gek van. Lubach mag van mij best de theaters in, maar ik vind hem vermoedelijk op televisie honderd keer beter", zei de 63-jarige Bokma in HP/De Tijd.

"Die mensen nemen ook de zuurstof weg voor de toneelcultuur. Het nieuwe theater gaat altijd over de waan van de dag, terwijl er in het verleden toch wel mensen zijn geweest die zich bekwaamd hadden in het schrijven van toneelstukken waar je het een en ander van kunt opsteken. Het toneel is aan het verdwijnen."

Volgens Bokma zit de Stadsschouwburg in Amsterdam weliswaar altijd vol, maar is dit in de rest van Nederland niet het geval. "Toneel zal op een gegeven moment een niche worden. Toneelacteurs worden mensen die zich ook nog in een heleboel andere dingen hebben bekwaamd. Ze willen voor de gelegenheid heus nog weleens opdraven voor iets geks als een toneelstukje, maar het zal met een zekere bijsmaak worden gedaan."

'Jarenlang anoniem buffelen'

In een reactie aan Bokma schrijft Lubach hoe hij zeventien jaar geleden in de allerkleinste theaterzalen van Nederland begon, om na "duizenden theateruren" door de VPRO in een theater in Naaldwijk ontdekt te worden.

"Ik ben de eerste die toegeeft dat mijn door mijn televisieprogramma verkregen bekendheid de reden is dat ik nu écht voor uitverkochte grote zalen speel, maar jouw idee dat ik op een dag ben gematerialiseerd in een gangkast bij de VPRO en me nu voor het eerst leuk babbelend aan het theaterpubliek laat zien, is een misvatting. Daar is jaren aan volslagen anoniem buffelen aan voorafgegaan, zo in de marge dat jij er dus niet eens van de op de hoogte was", vervolgt Lubach.

'Laten we naar die wacke nazi uit Rundfunk gaan'

Ook ontkent Lubach de stelling van Bokma, dat mensen zoals hij 'de zuurstof wegnemen voor de toneelcultuur'.

"Ik spreek dagelijks met bezoekers na de voorstelling en mij valt op dat een aanzienlijk aantal überhaupt nog nooit in hun lokale theater is geweest. Allemaal jonge mensen die wellicht de volgende keer bij een poster van jouw voorstelling denken: hee die avond met Lubach was tantoe nice, laten we nu ook naar die avond met die wacke nazi uit Rundfunk (rol die Bokma heeft gespeeld, red.) gaan."

Bokma gaat niet in op uitnodiging Lubach om naar show te komen

Lubach had Bokma uitgenodigd om eens naar een show te komen kijken, maar daar gaat de acteur niet op in. Een toelichting wil hij niet geven. "Hij is te druk met andere dingen", laat hij weten via een woordvoerder.