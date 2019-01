De musical Jagged Little Pill, gebaseerd op het gelijknamige album van Alanis Morissette uit 1995, komt naar Broadway.

De musical behandelt hedendaagse thema's aan de hand van liedjes van Morissette, schrijft Deadline maandag.

Het verhaal van Jagged Little Pill komt van scenarioschrijfster Diablo Cody, die ook verantwoordelijk was voor het script van de Oscar-winnende film Juno. De regie komt van Diane Paulus.

De musical, die afgelopen zomer al te zien was in het American Repertory Theater in Cambridge, moet vanaf het najaar te zien zijn op Broadway.

'Dit voelt als een droom die uitkomt'

Morissette, die geen rol heeft in het stuk maar er wel aan meewerkte, zegt dankbaar te zijn voor de musical. "Dit voelt als een droom die uitkomt", aldus de 44-jarige zangeres. "Het woord dankbaar komt niet eens in de buurt van hoe ik me voel."

Op Jagged Little Pill staan nummers als Ironic, You oughta know en You learn.