Mariska van Kolck (55) is vanaf maandag te zien in de musicalbewerking van het toneelstuk Op hoop van Zegen. De actrice vindt het "meer dan een eervolle rol".

"Het is een klassieker, iedereen kent het stuk en zeker dat ene zinnetje: ‘De vis wordt duur betaald'", zegt Van Kolck in het AD over het door Herman Heijermans geschreven stuk dat in 1900 in première ging.

Ze neemt de rol op zich van de door het leven getekende vissersweduwe Kniertje, die net als andere vissersvrouwen geliefden op zee verliest, en vecht om te overleven.

Eerder speelde Van Kolck tante Jans in Ciske de Rat en Blonde Greet in De Jantjes. "Volkse personages die je levensecht moet benaderen. Dat ligt me wel", zegt Van Kolck.

'Kniertje was een huppelende danseres'

Het spelen van de rol was wel even schakelen voor Van Kolck: "Kniertje was tijdens de eerste repetities bijna een huppelende danseres", zegt ze.

"Ik ben een springerig en energiek type. Vroeger al, ik hing altijd in het klimrek en kwam met geschaafde knieën thuis. Ik moest voor deze rol flink worden afgeremd."

'Ik weet niet hoe het is om kinderen te verliezen'

Het personage Kniertje verliest haar man en oudste kinderen op zee. Ze bidt dat voor haar twee andere zonen hetzelfde lot bespaard blijft. Van Kolck kon voor een deel uit haar eigen levenservaring putten.

"Ik weet niet hoe het is om je kinderen te verliezen, maar heb wel geprobeerd uit mijn eigen leven te putten. Ik woon al jarenlang alleen en heb de zorg voor mijn twee jongens. Ik werk keihard, want er moet brood op de plank komen. In die zin probeer ik Knier mijn eigen gevoel en kleur mee te geven."