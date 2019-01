Deze week werd bekend dat Anastacia, bekend van hits als I'm Outta Love en Paid My Dues, de hoofdrol speelt in de Queen-musical We Will Rock You. De vijftigjarige zangeres kreeg al een tijdje terug het aanbod om in de musical te spelen, maar zag toen geen ruimte in haar agenda om te klus aan te nemen, zegt ze tegen NU.nl.

"Toen we na mijn tour vorig jaar toch een datum vonden, zei ik gelijk: oké, laat me het script maar lezen."

Anastacia werd naar eigen zeggen "weggeblazen door het script". "Ik ken natuurlijk de muziek van Queen en ik heb ook met Brian May gewerkt. Maar de musical heb ik nooit gezien, dus ik wist niet wat ik kon verwachten. Het script is zo grappig, maar vooral zo slim. Vooral vanwege dat laatste ben ik overstag gegaan", vertelt de artiest.

'De Killer Queen is cool en grappig'

De zangeres kruipt in de rol van de Killer Queen, het vijandige personage uit de musical. "Ze is zo cool en grappig, heeft echt een whatever-attitude. Eigenlijk is ze best anders dan ik, en juist daarom heb ik echt zin om haar te spelen. Het is interessant om een rol te spelen die zo ver van je af ligt."

Over de nummers die ze moet zingen - daartoe behoren onder meer Another One Bites The Dust en Killer Queen - maakt Anastacia zich niet druk. "Ik kan me goed inleven in de manier waarop Freddie Mercury (de overleden Queen-zanger, red.) zingt. Die uithalen met een attitude kan ik ook wel. Meer zorgen maak ik me over het combineren van die nummers met de dialoog. Het wordt een uitdaging om dat op hetzelfde niveau te brengen van de andere, meer ervaren musicalacteurs."

Anastacia wil na musical weer nieuwe muziek maken

In Nederland was het een poosje stil rond de zangeres. Haar laatste hit scoorde ze ruim tien jaar geleden. Een van de redenen hiervoor was ook dat er bij Anastacia tot twee keer toe borstkanker is geconstateerd. Inmiddels is zij genezen verklaard en ook weer volop aan het werk.

"Mijn fanbase is ontzettend sterk", zegt de zangeres over haar publiek. "Als ik tijdens een concert vraag: 'Wie heeft mij ooit live gezien?', dan steekt 80 procent zijn of haar hand op. Ook tours doe ik voor de fans. Ik vraag niet net als Madonna 100 euro voor een kaartje. Ik vind: jullie werken hard voor je geld, dus ik geef een goede show zodat we samen kunnen genieten van goede muziek."

Als de voorstellingen van de musical tot een eind zijn gekomen, wil Anastacia weer een nieuw album gaan schrijven. "Ik denk dat We Will Rock You me daarvoor wel van de nodige inspiratie kan voorzien."

Anastacia woont komende winter een tijdje in een hotel in Nederland. We Will Rock You wordt in december 2019 en januari 2020 opgevoerd in Amsterdam en Den Haag.