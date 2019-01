Bill Clinton gaat opnieuw een boek over zijn leven na het presidentschap uitbrengen. De Amerikaan heeft daarover een deal gesloten met uitgeverij Knopf Doubleday.

In het nog titelloze boek schrijft de 72-jarige Clinton over zijn periode nadat hij van 1993 tot 2001 in het Witte Huis zat als president van de Verenigde Staten, schrijft The New York Times. Volgens de krant is het nog niet duidelijk op welke aspecten het boek precies gericht zal zijn.

Het is niet het eerste boek dat Clinton uitbrengt over en na zijn ambtsperiode. In 2004 verscheen zijn autobiografie My Life, over zijn leven tot en met het presidentschap. Nog in hetzelfde jaar verscheen de Nederlandse vertaling met de titel Mijn leven.

Vorig jaar werkte Clinton nog mee aan de roman The President Is Missing van James Patterson.