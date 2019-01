The Addams Family heeft dit jaar de belangrijkste prijs bij de Musical Awards gewonnen. De musical werd woensdag in het RAI Theater in Amsterdam uitgeroepen tot beste grote musical. De andere genomineerden waren Evita en Woef Side Story.

Naast de prijs voor de beste grote musical ontving regisseur Paul Eenens de award voor de beste regie. Jon van Eerd werd geprezen voor zijn bewerking en vertaling van The Addams Family. Daarmee wist de productie drie van de elf nominaties te verzilveren.

De publieksprijs ging met 53 procent van de stemmen naar The Lion King. De productie versloeg Mamma Mia! en Soldaat van Oranje en won de prijs voor de tweede keer.

De prijs werd uitgereikt door de Amerikaanse superster Anastasia, die later het jaar de rol van Killer Queen gaat spelen in We Will Rock You.

René van Kooten en Brigitte Heitzer beste hoofdrolspelers

De belangrijkste individuele prijzen gingen naar de hoofdrolspelers van de musical Evita. René van Kooten won de prijs voor de beste acteur en nam het beeldje in ontvangst op het podium waar hij woensdagavond optrad.

Zijn tegenspeelster Brigitte Heitzer won de prijs voor de beste actrice, waardoor Evita de grote winnaar van de avond was. Heitzer was voor diezelfde rol ook al in 2008 genomineerd, maar greep toen naast de hoofdprijs.

Kostuumontwerper Yan Tax kreeg de Oeuvre Award. "Dank je voor al dat moois. Je bent een waar kunstenaar", waren de woorden van Pia Douwes, die voor onder andere Elisabeth in Concert een creatie van Tax droeg.

Danny de Munk reikt award voor aanstormend talent uit

Laus Steenbeke won de prijs voor de beste mannelijke hoofdrol voor zijn rol in Woef Side Story. Jeannine La Rose won die prijs voor de beste actrice voor haar titelrol in de musical The Color Purple.

In de categorie beste kleine musical (minder dan tien mensen met een rol) ging het beeldje naar de roadmoviemusical Selma Ann Louis. De award voor aanstormend talent werd door Danny de Munk, die zelf in zijn jonge jaren de rol van Ciske de Rat speelde, aan Jochem Smit (You're the Top) uitgereikt.

Cornald Maas en Irene Moors voor het laatst in vakjury

De vakjury van de Musical Awards bestaat uit voorzitter Cornald Maas, Marisa van Eyle, Charles Droste, Irene Moors, Michiel van Erp, Joris van Bennekom en Arno Gelder. Woensdagavond werd bekend dat Maas en Moors voor de laatste keer zitting hadden in de jury.

The Addams Family was met elf nominaties de grootste kanshebber. Selma Ann Louis en Het Pauperparadijs hadden daarnaast elk zes nominaties.