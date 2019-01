Acteur Tony Neef krijgt een van de hoofdrollen in de theaterconcertreeks Aida in Concert, die komende zomer in Den Bosch te zien is, heeft producent Stage Entertainment woensdag bekendgemaakt.

Neef speelt de rol van Zoser, de vader van prins Radames. Eerder werd al bekendgemaakt dat Willemijn Verkaik en Freek Bartels de andere hoofdrollen spelen.

Op het terrein van het Autotron bij Den Bosch worden de komende zomer nummers opgevoerd uit de gelijknamige hitmusical van Elton John.

De show is tussen 20 en 30 juni zes keer te zien. De bezoekers van het musicalconcert kunnen dezelfde festivalsfeer op en rondom het terrein ervaren als die bij Elisabeth in Concert.

De musical Aida stond werd in een periode van bijna twee in het Circustheater in Scheveningen opgevoerd. Daar kwamen in totaal 1,2 miljoen bezoekers op af.

Tony Neef maakte zijn musicaldebuut in 1990 en heeft sindsdien in meer dan veertig voorstellingen gespeeld. Bij het grote publiek brak hij door dankzij Miss Saigon.

Momenteel is hij te zien als Fester in The Addams Family. Die show werd vorige maand voor elf Musical Awards genomineerd. De uitreiking daarvan vindt woensdagavond plaats.