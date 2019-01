De Britse tournee van de theaterversie van het beroemde boek To Kill a Mockingbird is geannuleerd. De producenten van de Amerikaanse versie die op Broadway speelt, hebben de makers van de Britse gesommeerd hun plannen in de ijskast te zetten.

De Amerikanen hebben tot nader order het exclusieve recht om de voorstelling op de planken te brengen, melden Britse media maandag.

Het wereldberoemde boek van Harper Lee uit 1960 gaat over een advocaat die in de jaren dertig in het van racisme doortrokken zuiden van de VS een zwarte man verdedigt die er valselijk van wordt beschuldigd een witte vrouw te hebben verkracht. Het boek werd in 1962 verfilmd met acteur Gregory Peck in de hoofdrol.

De nieuwe theaterversie op Broadway is geschreven door scenarist Aaron Sorkin (The Social Network, The West Wing). De hoofdrollen worden gespeeld door Jeff Daniels en LaTanya Richardson Jackson.

De makers van de Britse versie, die het komende jaar op tournee zou gaan, zeggen "diep bedroefd te zijn dat de makers in de VS zich niet iets flexibeler willen opstellen". Maar juridisch hebben de Amerikanen, die de rechten regelden met de erven van Harper Lee, het gelijk aan hun zijde. Al gekochte kaarten kunnen worden geretourneerd.