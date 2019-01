Mel Wallis de Vries heeft een klein bijrolletje in de verfilming van haar eigen boek Vals.

"Ik loop twee seconden door het beeld", vertelt Wallis de Vries. "Ik zit in een flashback als de moeder van een klein kindje. Het was ontzettend leuk om te doen."

De thriller gaat over een meidenweekend in een afgelegen vakantiehuisje in de Ardennen. De verhoudingen worden op scherp gezet als duidelijk wordt dat de vier vriendinnen eigenlijk niet alles van elkaar weten. Olivia Lonsdale, Abbey Hoes, Holly Mae Brood en Thijs Boermans spelen de hoofdrollen in de verfilming.

Vals is vanaf donderdag in de bioscopen te zien. Tegelijkertijd staat de musical Schuld, ook gebaseerd op een van de boeken van Wallis de Vries, in het theater. "Ik probeer zo veel mogelijk betrokken te zijn bij allebei de projecten", vertelt de auteur.

"Maar het voelt heel vreemd op een leuke manier, alsof ik door de Efteling rondloop. Je stuurt je kindje naar een oppas en je hebt geen idee hoe hij of zij de kleine na een avondje weer terugstuurt. Ik heb het kindje handen, voeten en een gezicht gegeven. Maar de makers van een musicals geven kleren, een jurkje, een stem - dat laatste letterlijk."

Trots dat theatervoorstelling veel tieners trekt

De auteur vindt het vooral belangrijk dat de film en musical ook het gevoel van het verhaal overbrengen.

"Het bewerken van boeken past bij de traditie van het vinden van verschillende vormen voor bepaalde verhalen. En ik ben er vooral best trots op dat de theatervoorstelling heel veel tieners trekt. Dat is toch niet de doelgroep die normaal twintig kaartjes per jaar koopt."

De musical Schuld toert tot 1 maart door Nederland.