Essayist en historicus Ian Buruma krijgt dit jaar de Gouden Ganzenveer, de literatuurprijs voor personen of instituten die veel betekend hebben voor het geschreven woord in Nederland.

Gerdi Verbeet, voorzitter van de Academie De Gouden Ganzenveer, maakte het nieuws donderdagavond bekend in Jinek.

Academie De Gouden Ganzenveer eert de 67-jarige Buruma om "zijn eigenzinnige kijk" op de wereld. "Vanuit een oosters en westers perspectief weet hij daar - trefzeker in zijn analyse - op een zeer toegankelijke en ook verbindende wijze over te schrijven."

De prijsuitreiking vindt op 25 april plaats in Amsterdam. Antjie Krog, Arnon Grunberg, Xandra Schutte en Geert Mak zijn winnaars van de afgelopen jaren.

Buruma schreef verschillende boeken, waaronder Occidentalisme, Hun beloofde land: mijn grootouders in tijden van liefde en oorlog en Tokio, mon amour. In 2008 kreeg hij de Erasmusprijs voor zijn buitengewone bijdrage aan de Nederlandse cultuur.

Buruma vertrok vorig jaar bij New York Review of Books

Buruma werkt momenteel als hoogleraar Democracy, Human Rights and Journalism aan het Bard College in New York. Eind september stapte hij op als hoofdredacteur van The New York Review of Books. Dit deed Buruma nadat ophef was ontstaan over een essay dat hij had gepubliceerd.

Het essay Reflections from a hashtag werd geschreven door de Canadese radio-dj Jian Ghomeshi, die door meer dan twintig vrouwen wordt beschuldigd van seksueel wangedrag. Ghomeshi schrijft in het verhaal over zijn leven na de beschuldigingen, waarbij hij zichzelf voornamelijk als slachtoffer ziet.

Na de eerste wanklanken over het essay verdedigde Buruma het stuk in een interview met Slate, waarna de kritiek nog heviger werd.