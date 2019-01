Martijn Koning (40) vertegenwoordigt Nederland sinds 1 januari in de Netflix-special COMEDIANS of the world, samen met Soundos El Ahmadi en Rayen Panday. Aan deze nieuwe reeks doen meer dan 47 comedians van over de hele wereld mee. "Een goede stand-upper durft op zijn bek te gaan", meent Koning.

De comedian, die nu ook tourt met zijn show Koning van de dieren, was "net op een bootje aan het varen" toen via de telefoon werd gevraagd of hij wilde optreden voor de internationale streamingdienst. "Ik geloof dat ik in het midden van zijn vraag al 'ja' riep. Eigenlijk was ik al veel te druk met mijn andere shows, en ik had nog helemaal geen vakantie gehad, maar ik dacht: dit is zo'n eenmalige kans. Dit ga ik zeker doen!"

Waarom is uitgerekend Koning de beste stand-upcomedian om Nederland te vertegenwoordigen op Netflix? "Bescheidenheid", lacht hij. "Nee, geen idee wat iemand de beste maakt, maar een goede stand-upper heeft in ieder geval zelfspot op nummer één. Op nummer twee staat werklust en ten derde moet je op je bek durven gaan. En ook weten dat dat gaat gebeuren."

Stand-upcomedy is "een harde leerschool", weet de comedian. "Ik ben ermee begonnen in cafés. De zaal denkt dan: oké, maak me maar aan het lachen. Als mensen je dan niet grappig vinden, gaan ze naar de bar om bier te bestellen. Dan ben je ze gewoon kwijt."

Je kunt dus "zo hard voor lul" staan, wat volgens Koning de reden is dat veel entertainers stand-upcomedy doodeng vinden. "Maar je moet door de zure appel heen bijten. De eerste keer is spannend, daarna is het nog enger en dan ga je een keer zo hard kapot. Het gaat erom wie er dan doorgaat."

Optreden voor Netflix maakte Koning niet extra nerveus

Omdat stand-upcomedy inmiddels echt zijn "thuishaven" is, vond de comedian het optreden voor de Netflix-special niet doodeng. En optreden voor een platform met een internationaal miljoenenpubliek, maakte hem ook niet nerveuzer, hoewel Koning wel gezonde spanning voelde. "Vroeger moest ik echt half kotsen voordat ik op moest, en dat heb ik niet meer. Soms is dat jammer, want zulke zenuwen geven ook concentratie."



De zenuwen - of het gebrek daaraan - lijken zijn Netflix-optreden echter niet negatief te hebben beïnvloed. Zo krijgt Koning veel positieve reacties van jong en oud. "Je merkt dat veel mensen het hebben gezien. Ik krijg nu complimenten uit Duitsland, Frankrijk, Amerika. Zo weird! Laatst werd ik in de metro aangesproken door die mensen, één pakte me bij mijn schouder en ik schrok me dood. Hij zei: 'Ik heb me helemaal kapot gelachen, man!'"

'Mijn naam hangt nu op een billboard op Times Square'

Koning kan er "met zijn hoofd nog steeds niet bij" dat hij nu op Netflix staat. "Ik ben heel trots op mezelf. Mijn naam hangt nu op een billboard op Times Square, heel vet. Het is heel hard werken, maar ik rol nu van de ene in de andere leuke dag. Daar ben ik heel dankbaar voor. En ik wil me blijven ontwikkelen."

COMEDIANS of the world is nu in acht talen te zien op Netflix. Zijn show Koning van de lach wordt op 23 maart om 21.30 uur uitgezonden op RTL 4.