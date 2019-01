Werk van de Nederlandse componist Roald van Oosten is binnenkort op West End te horen in een voorstelling waarin Cate Blanchett de hoofdrol speelt.

Van Oosten heeft de songteksten geschreven voor de nieuwe voorstelling When We Have Sufficiently Tortured Each Other, die vanaf volgende week in het National Theatre in Londen te zien is.

"Hoe bijzonder is het om hier als componist aan mee te werken", laat hij weten. Het stuk vertelt over zes personages die in een gevaarlijk spel van seksuele dominantie en verzet belanden.

Van Oosten verzorgde in Nederland de muziek voor voorstellingen van onder meer het Nationale Toneel, Orkater, Het Zuidelijk Toneel en het RO Theater. Ook bracht hij diverse soloalbums uit en speelde hij in de Amsterdamse gitaarband Caesar.