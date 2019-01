De bekende musical Aida keert deze zomer terug in de vorm van een openluchtconcert. Willemijn Verkaik, bekend van rollen in Wicked en Ghost, zal de nummers uit de voorstelling zingen.

Dat maakte de 43-jarige musicalster dinsdag bekend in Tijd voor Max. De zes voorstellingen vinden plaats op het festivalterrein van het Autotron in 's-Hertogenbosch van 20 tot en met 30 juni.

In 2018 stond muziek uit de musical Elisabeth centraal in de voorstelling. Toen zongen Pia Douwes en Stanley Burleson liedjes op het terrein van Paleis Soestdijk in Baarn.

Verkaik speelde eerder de rol van Amneris in de musical, die in musicalproducties eerder werd gespeeld door onder anderen Antje Monteiro. De muziek in de musical is geschreven door Tim Rice en Elton John.

De actrice is in maart 2019 te zien in de Royal Albert Hall, waar ze deel uitmaakt van het ensemble van de voorstelling Disney's Broadway Hits.

Verkaik zal in de show onder meer live het nummer Let It Go uit de musical Frozen zingen. Verkaik verzorgde in de Nederlandse en Duitse nasynchronisatie van de animatiehit de stem van prinses Elsa. Het is voor zover bekend de eerste keer dat de internationale musicalster in de Royal Albert Hall optreedt.