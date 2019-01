Kinderboekenschrijfster Marjolijn Hof geeft op 15 mei de Annie M.G. Schmidtlezing over kinder- en jeugdliteratuur in het Kinderboekenmuseum in Den Haag.

Hof debuteerde in 1999 met het kinderboek De bloem van de buurt. In 2006 verscheen haar eerste jeugdroman Een kleine kans, die onder meer werd bekroond met de Gouden Griffel. De boeken van Hof zijn in veertien talen vertaald.

In 2000 werd de Annie M.G. Schmidtlezing voor het eerst gehouden. Schrijfster Imme Dros sprak toen over de relatie tussen vorm en inhoud in de kinder- en jeugdliteratuur.

Ook auteurs als Paul Biegel, Joke van Leeuwen en Ted van Lieshout hebben de lezing van Stichting Lezen en het Nederlands Letterenfonds gehouden.