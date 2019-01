De Amerikaanse komiek Aziz Ansari, bekend van series als Parks and Recreation en Masters of None, geeft een show in Nederland. Ansari staat op 2 april in AFAS Live.

De show is onderdeel van zijn Road to Nowhere-wereldtour, die volgende maand van start gaat in de Verenigde Staten. Het is de eerste keer dat Ansari te zien is in Nederland. De kaartverkoop begint op vrijdag 18 januari om 10 uur via Ticketmaster.

De tour is de eerste die de komiek geeft sinds hij door een fotograaf werd beschuldigd van seksueel wangedrag. De vrouw voelde zich naar eigen zeggen door het gedrag van Ansari gedwongen tot seksuele handelingen. Hij bood hier later zijn verontschuldigingen voor aan.

De komiek verkocht eerder twee keer Madison Square Garden in New York uit. Aziz is ook werkzaam als acteur en speelde naast de hoofdrol in Masters of None, die hij ook schreef, rollen in films als Get Him to the Greek en Funny People.