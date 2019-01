Een verloren gewaande schets van de schilder Peter Paul Rubens is door experts aangemerkt als authentiek. Een dergelijke vondst is "uitzonderlijk": de laatste keer dat er een echte Rubens werd gevonden is tientallen jaren terug.

Een Vlaamse particulier bood het werk De seculiere hiërarchie in 2018 ter onderzoek aan. Daaruit blijkt nu dat het inderdaad om een echte Rubens gaat, schrijft de Volkskrant.

Het werk maakt onderdeel uit van reeks ontwerpen voor een tapijtserie in de 17e eeuw voor een klooster in Madrid. De schets was bedoeld als model voor een wandtapijt op de rechterkant van een deur.

De schets is helaas niet ongerept: verschillende restauratoren hebben door de eeuwen heen geprobeerd het werk te veranderen door het over te schilderen of bij te schaven door gebrek aan expertise. Een gave Rubens-schets kan rond de 5 miljoen euro opbrengen, maar door deze beschadigingen wordt zo'n bedrag niet gehaald, zeggen de experts in de Volkskrant.

De vraag is of restauratoren nu gaan proberen het originele werk te herstellen en de overschilderingen ongedaan te maken. Een dergelijke onderneming, zegt eigenaar van de kunsthandel Willem Jan Hoogsteder waar het werk werd aangeboden, is niet zonder risico: een originele voorstelling is immers niet automatisch aantrekkelijker dan die mét latere toevoegingen.

