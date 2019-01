Filosoof en auteur Stine Jensen (ook bekend van haar deelname aan Wie is de Mol? in 2018) schrijft dit jaar het essay voor de Maand van de Spiritualiteit, die dit jaar het thema Met aandacht heeft.

Jensen werd door het CPNB, de organisator van de Maand van de Spiritualiteit, benaderd om dit jaar het essay te schrijven. Eerdere versies werden geschreven door onder anderen Arie Boomsma en Daphne Deckers.

"Ontzettend eervol", vertelt Jensen in gesprek met NU.nl. "Ik denk dat ik ben gevraagd wegens mijn nuchterheid, in combinatie met mijn belangstelling voor spiritualiteit (ze schreef eerder onder meer Go East, haar zoektocht naar mindfulness, yoga en spiritualiteit, red.)."

Het thema waarover Jensen mocht schrijven is dus Met aandacht. "Er is een groot gebrek aan aandacht nu. Er is zo veel ander aanbod: de smartphone, Netflix", legt de filosoof uit. "Hoelang kun je je aandacht nog vasthouden? Hiermee is aandacht een soort handel geworden en moet het echt heroverd worden."

'Aandacht is op zijn mooist bij de liefde'

Jensen heeft samen met het CPNB gebrainstormd over het thema en de inhoud van het essay en kwam zodoende uit op het thema Eerste liefde, wat ook de titel is geworden van het boekje.

"Aandacht is optimaal en ook op zijn mooist bij de liefde, en dan met name de eerste liefde. Die begint vaak fantastisch, met optimale aandacht voor elkaar. Als je geluk hebt, is je eerste liefde een van de meest verfijnde aandachtsspelen die er zijn. Je bent je er voortdurend bewust van hoe je overkomt, al je zintuigen doen mee. Aandacht maakt dan overuren."

'Ik was gewend geraakt aan die dagelijkse brief'

Voor het essay schreef Jensen ook over haar eerste liefde. "Van hem kreeg ik elke dag een brief. Dat was nog in de tijd dat er nog geen smartphone bestond", lacht ze.

"Maar op een dag kreeg ik geen brief meer. Dat was het moment dat het aandachtsveld zich omkeerde: ik was gewend geraakt aan die dagelijkse brief en mijn aandacht was nu juist hierdoor in beslag genomen", aldus Jensen.

"Toen dacht ik: misschien moet ik hem eens een brief schrijven, om zíjn aandacht vast te houden."

Het essay van Jensen is te koop in de boekhandel tijdens de Maand van de Spiritualiteit, die van vrijdag 11 januari tot en met zondag 10 februari duurt.