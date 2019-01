Jochem Myjer geeft vijftien extra shows van zijn voorstelling Adem in, Adem uit in Koninklijk Theater Carré in Amsterdam.

De voorstellingen zullen plaatsvinden tussen september en november, bevestigt Myjers impresariaat aan NU.nl.

Kaarten voor de 36 eerder aangekondigde voorstellingen die de cabaretier van februari tot en met mei in het theater geeft, waren binnen drie uur uitverkocht.

Naast de vijftien extra shows in Carré zullen er meerdere voorstellingen in de rest van Nederland toegevoegd worden. De data van deze extra shows en de start van de voorverkoop zullen later deze maand bekend worden gemaakt.

Adem in, Adem uit, dat vooral over het dagelijks leven van Myjer gaat, ging in oktober 2017 in première. In 2018 won de cabaretier voor zijn voorstelling de prestigieuze cabaretprijs de Poelifinario.