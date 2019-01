Museum Frieder Burda in het Duitse Baden-Baden exposeert volgende maand het kunstwerk Girl with Balloon van Banksy, dat de Britse kunstenaar direct na de veiling bij Sotheby's in London liet versnipperen.

Na de actie, die wereldwijd de aandacht trok, werd het werk herdoopt tot Love is in the Bin.

Onmiddellijk nadat het kunstwerk telefonisch voor 1,4 miljoen pond (1,6 miljoen euro) was verkocht aan de hoogste bieder, versnipperde de helft ervan, tot verbijstering van de veilingbezoekers en - medewerkers. Een erin verborgen apparaatje was op afstand in werking gesteld.

Het was overigens de bedoeling van de kunstenaar dat zijn creatie helemaal versnipperd zou worden, zo bleek later.

Volgens Sotheby's heeft Banksy met de stunt een nieuw kunstwerk gecreëerd. Het werk is nu vermoedelijk nog meer waard, denken ze bij het veilinghuis. Het Duitse museum mag het nu van de eigenaar lenen en van 5 februari tot 3 maart tonen.

"We verwachten grote belangstelling", zegt directeur Henning Schaper op de website van Museum Frieder Burda.