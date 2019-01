Auteur en cabaretière Paulien Cornelisse heeft zich in meerdere boeken en columns op het gebruik van taal toegelegd, maar een apart werk schrijven over de Vlaamse taal vindt ze een te grote uitdaging.

"Dat lijkt me moeilijk, omdat ik nooit helemaal begrijp waar zo'n uitdrukking vandaan komt en welke mensen ze gebruiken", zegt Cornelisse in een interview in de Belgische krant De Standaard.

"Ik kan alleen maar zeggen dat iets typisch Vlaams is, maar daarmee zou ik Vlaanderen tekortdoen, omdat hier ook geen eenheid bestaat in de taal."

Cornelisse schreef twee boeken over taal: Taal is zeg maar echt mijn ding en En dan nog iets. Ze schreef ook de roman De verwarde cavia, over een cavia die op een kantoor werkt. Dat boek heeft ze in eigen beheer uitgegeven.

'Zo had het ook gekund'

De 43-jarige Cornelisse, die ook columns schrijft en documentaireseries presenteert, heeft wel bewondering voor de taalvariant van onze zuiderburen.

"Gisteren liep ik langs een zaak (in Vlaanderen, red.) waar ze stoelen bekleden en daar stond een bord met de tekst 'Wij maken uw stoel op.' Het woord opmaken gebruiken wij alleen als het over make-up gaat. Ik stel me dan meteen voor hoe je dat doet met een stoel, make-up aanbrengen."

"Over het algemeen vinden wij Vlaams ook mooier klinken dan Hollands. Zo had het ook gekund, verzuchten we dan. Ergens hebben wij het laten liggen."