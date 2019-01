Patty Brard, die in 2020 65 jaar wordt, wil haar verjaardag vieren met een eigen theatershow. Het is de bedoeling dat de show vanaf de lente in verschillende zalen te zien zal zijn.

In haar wekelijkse Weekend-column vertelt Brard dat het idee voor de show ontstond tijdens de opnamen van Het Perfecte Plaatje, het programma waarvan Brard het derde seizoen won.

"Ergens in het regenwoud van Costa Rica had ik een goed gesprek met presentator Tijl Beckand", schrijft Brard in haar column. "We bleken meer raakvlakken te hebben dan we vroeger dachten. Al pratende ontstond het plan voor een one woman power show."

De presentatrice vertelt dat de voorstelling geregisseerd zal worden door Ruben van der Meer, en Beckand zal dit in werking zetten. "Ik voel me helemaal fijn in zijn professionele handen", aldus Brard.

Eerder kondigde de presentatrice aan dat er in 2020 ook een boek over haar zal verschijnen, geschreven door Gijp-auteur Michel van Egmond.