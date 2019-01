Acteur William Spaaij heeft besloten om in 2019 niet de planken op te gaan en zich enkel bezig te houden met regisseren.

De 35-jarige Spaaij schrijft op Facebook dat hij het afgelopen jaar veel over zichzelf heeft geleerd en veel heeft nagedacht over welke richting hij op wil met zijn carrière.

"Ik wil dit jaar gebruiken om mijzelf nog beter te leren kennen", aldus Spaaij. Hij wil daarom ook meer vrij zijn.

"Ik heb nu vijftien jaar lang achter elkaar in achttien musicals gespeeld. De druk om continu te presteren als acteur en in de schijnwerpers te staan is even goed geweest voor nu. In 2019 wil ik me nog verder ontwikkelen met wie ik ben als mens en ben ik nieuwsgierig wat er op mijn pad komt als ik eens even niet avond aan avond op de planken sta."

In maart begint Spaaij met de regie van de musical Stil in mij en in het tweede deel van het seizoen gaat hij nog een andere musical regisseren.

"Door deze fantastische kansen is mijn ware geluksmotor weer gaan lopen. Regisseren geeft mij een nog completer gevoel dan zelf spelen. Het echt samen creëren is iets waar ik uitermate gelukkig van word en ik kan niet wachten om mijn eerste regies de wereld in te gooien."