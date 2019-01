Een Brit heeft zondag de Facebookpagina van Sjaak Bral gehackt. De persoon zou deze actie hebben ondernomen omdat hij of zij een lied over de Brexit, dat de Haagse cabaretier zingt in zijn oudejaarsconference, niet kon waarderen.

"Blijkbaar heb ik een gevoelige snaar geraakt", vertelt Bral aan het AD.

In het lied, waarin Bral kritisch uithaalt naar de Britten, zit onder meer de tekst: "Wij zouden nimmer scheiden ja wij hadden een verbond. Nu zetten zij ons plompverloren zomaar aan de kant. Het zijn de grootste griezels, daarom heet het Enge-land."

In een online video is ook een Engelse vertaling van de tekst gemaakt, zodat ook Engelssprekenden de tekst kunnen begrijpen.

De komiek had wel "wat haatmailtjes" verwacht, maar zag het platleggen van zijn Facebookpagina naar eigen zeggen niet aankomen. "Het geeft wel aan hoe diep de emotie daar zit. Het is wel typisch Engels om het zo te doen. Ze geven een trap onder de tafel, terwijl ik out in the open vertel dat ze de tering kunnen krijgen."

Inmiddels heeft Bral zijn Facebookaccount weer in bezit.