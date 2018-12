De Israëlische schrijver Amos Oz is vrijdag op 79-jarige leeftijd overleden. De auteur, onder meer bekend van zijn roman Een verhaal van liefde en duisternis, stierf aan de gevolgen van kanker.

Dat bevestigt zijn dochter Fania Oz-Salzberger op Twitter. "Mijn geliefde vader, Amos Oz, een geweldige familieman, auteur en een man van gematigdheid, is vandaag overleden na een korte strijd met kanker", schrijft ze.

"Na een snelle achteruitgang is hij overleden in zijn slaap, omringd door geliefden. Moge zijn goede nalatenschap de wereld blijven veranderen."

Oz werd in 1939 geboren in Jeruzalem. In 1998 won hij de Israëlprijs voor Literatuur en in 2013 de Franz Kafka-Literatuurprijs. Ook werd hij vaak genoemd als kanshebber voor de Nobelprijs van de Literatuur.

Tot 2005 was hij hoogleraar Hebreeuwse literatuur aan de Ben-Gurion Universiteit van de Negev in Beër Sjeva. Zijn werk werd in meer dan dertig talen vertaald. Volgens zijn Britse uitgever was zijn boek Mijn Michael een van de honderd meest verkochte boeken in de vorige eeuw.

Het autobiografische Een verhaal van liefde en duisternis uit 2002, over Oz' jeugd in de begindagen van de staat Israël, werd in 2015 verfilmd onder regie van actrice Natalie Portman.

De auteur trouwde in 1960 en heeft drie kinderen.