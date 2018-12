Om lezers een idee te geven van wat er allemaal verschijnt in boekenland, zet NU.nl een aantal titels op een rij. Zo vertelt Jonah Freud over het kookboek A Little Bite of Beddington. "Als je nog niet weet wat je wil maken op oudejaarsavond, heb je hier zeker wat aan."

Kookboek: A Little Bite of Beddington, Jean Beddington

Onlangs verschenen

Freud, van De Kookboekhandel in Amsterdam: "Jean Beddington is voor mij een heldin. Ze is van oorsprong Engels, maar heeft ook in Japan gewoond en woont nu al jaren in Nederland, waar ze de meest fantastische restaurants heeft gehad. A Little Bite of Beddington is haar tweede boek. Beddington was een van de eersten die invloeden uit de Engelse, Japanse en Nederlandse keuken bij elkaar bracht. Dat zie je terug in dit boek, dat is onderverdeeld in vijf hoofdstukken met als onderwerpen koud, oven, gefrituurd, stoom en pan. Het is een heel toegankelijk boek, waar iedereen hapjes uit kan maken. Als je nog niet weet wat je wil maken op oudejaarsavond, heb je hier zeker wat aan."

Non-fictie: Pelgrim langs Tinker Creek, Annie Dillard

Verschijnt in januari

Leo van de Wetering van Boekhandel Donner in Rotterdam: "In januari verschijnt de vertaling van deze natuurklassieker uit 1974. Een jaar lang woonde Annie Dillard in de Amerikaanse staat Virginia, nabij de Blue Ridge Mountains, in een vallei waar de rivier Tinker Creek doorheen stroomt. Met een knipoog naar Walden van Henry David Thoreau, zwerft ze vier seizoenen dagelijks langs de oevers. In haar observaties peilt ze het natuurlijke leven in en om het water. Tegelijkertijd weet ze haar waarnemingen en overwegingen in een groter perspectief te plaatsen: het mysterie, de schoonheid én de wreedheid van het bestaan. Ze bewijst, gaandeweg haar wandelingen, dat wij niet los van de natuurlijke wereld leven, maar er onlosmakelijk deel van uitmaken. Voor de krachtige poëtische evocatie van haar zwerftochten, ontving de auteur de Pulitzerprijs."

Kinderboek: Vinnie & Flos: Nieuwe vrienden, tekst Marte Jongbloed en illustraties Natascha Stenvert

Verschijnt op 7 januari

Jessica Jongkind van Kinderboekwinkel Kiekeboek in Haarlem: "Dit eerste voorleesboek over Vinnie en Flos van Marte Jongbloed en Natascha Stenvert bevat herkenbare verhalen voor kleuters. Onder het motto 'Ik durf alles, ook al ben ik bang!' geven Vinnie en zijn ondeugende vriendje Flos jonge kinderen net dat beetje zelfvertrouwen om nieuwe dingen uit te proberen. Vinnie verhuist met zijn ouders naar een nieuw huis. Alles is een beetje eng in het begin, ook de nieuwe slaapkamer. Maar dan ontmoet hij Flos die in een boek in zijn kamer woont. Vinnie en Flos worden dikke vrienden en beleven samen veel avonturen waarbij de één de ander en dan weer de ander de één uit de brand helpt. Vinnie & Flos bevat twaalf korte afgeronde kleuterverhalen."

Vinnie & Flos

Thriller: Horen, zien, zwijgen, J.D. Barker

Verschijnt op 8 januari

Lisan Hoogendonk van Boekhandel Plukker in Schagen: "Dit is een thriller vol vaart, maar wel voor de lezers met een sterke maag. Chicago wordt al vijf jaar geterroriseerd door een seriemoordenaar met een bijzondere modus operandi: hij straft mensen die in zijn ogen een misdaad hebben begaan door hun kinderen te ontvoeren. Eerst ontvangen de ouders een pakketje met het oor, daarna de ogen, daarna de tong en dan zijn ze al te laat. Wanneer op een dag een man zonder aanleiding voor een bus springt met in zijn handen een welbekend pakketje met daarin een oor, lijkt het alsof de dader gepakt is en volgt een race tegen de klok om het laatste slachtoffer te vinden. Maar, is het allemaal wel zo simpel? Wat is het verband tussen alle slachtoffers, waarom de noodgreep om voor de bus te springen als er nog een slachtoffer in leven is? Deze thriller heeft de vaart van M.J. Arlidge, de chemie en humor van Daniel Cole en heeft wel wat weg van Stephen King als we dieper in het verleden en de kronkels van de dader duiken. Ik bleef lezen in deze thriller, omdat je net als de rechercheurs die kronkels van de moordenaar wil oplossen en ontcijferen. En dan het goede nieuws: in het Engels is er al een deel twee."

Geschiedenis: R.P. Cleveringa - Recht, onrecht en de vlam der gerechtigheid, Kees Schuyt

Verschijnt op 15 januari

Daphne ter Bals van Boekhandel Douwes in Den Haag: "Op 15 januari verschijnt van de hand van rechtssocioloog en -filosoof Kees Schuyt, die in 2017 nog een boek over het denken van Spinoza schreef, de biografie R.P. Cleveringa - Recht, onrecht en de vlam der gerechtigheid. Cleveringa was ten tijde van de Duitse bezetting hoogleraar aan de universiteit van Leiden en werd bekend door zijn rede op 26 november 1940, waarin hij protesteerde tegen het ontslag van joodse collega's. De dag daarna werd hij opgepakt en gevangengezet. Een grondige biografie over een onverschrokken en vrije geest."