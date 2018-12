Romy Monteiro moet vanwege gezondheidsproblemen afzien van de tournee van haar eerste solovoorstelling All At Once, heeft producent Stage Entertainment Nederland maandag laten weten.

Vanwege een infectie is de 26-jarige zangeres niet in staat om te beginnen aan de repetities van de show, die vanaf februari te zien zou zijn.

Over de aard van de infectie worden verder geen mededelingen gedaan. Alle voorstellingen die gepland stonden, worden afgelast. Mensen die al kaarten hebben gekocht, krijgen het volledige aankoopbedrag terug. De theaters nemen op korte termijn contact op met de kopers.

"Ik vind het verschrikkelijk dat mijn gezondheid mij op dit moment in de steek laat", laat Monteiro in een korte verklaring weten.

"Ik keek ontzettend uit naar mijn eerste eigen voorstelling, maar op doktersadvies zal ik mijn werkzaamheden voorlopig op een lager pitje zetten." Het is niet duidelijk wanneer de zangeres weer in staat is om op te treden.

'Je moet in topconditie zijn voor een solovoorstelling'

Directeur Albert Verlinde van Stage Entertainment spreekt van een "moeilijke beslissing". "Maar een solovoorstelling vergt veel en je moet in topconditie zijn om die avond aan avond neer te kunnen zetten. De bij Romy vastgestelde infectie is van dusdanige aard dat het voor haar niet mogelijk is om haar publiek straks twee uur lang te kunnen geven wat het verdient."

Monteiro brak door met haar hoofdrol in de musical The Bodyguard, die ruim twee jaar in het Beatrixtheater in Utrecht te zien was. Haar moeder, Antje Monteiro, speelt momenteel in hetzelfde theater de hoofdrol in Mamma Mia!.