Joop van den Ende wil in de komende jaren nog één productie maken in eigen beheer. Het moet "een verhaal van nu" worden. "Twee milieus tegenover elkaar. Arm en rijk, en dat dan de oprechte liefde wint."

"Het publiek zal dus nog wel iets van me horen", zegt de cultureel ondernemer in De Telegraaf. De 76-jarige Van den Ende verkocht afgelopen augustus zijn bedrijf Stage Entertainment. "Ik ben aan het afkicken van het workaholic zijn."

Ongeveer twintig jaar geleden verkocht Van den Ende al zijn andere bedrijf, Endemol. Deze keer voelt hij zich fysiek beter dan toen. "John de Mol en ik hadden dat wereldconcern in negen jaar uit de grond gestampt. John is veertien jaar jonger, die kon het lichamelijk beter aan. Ik heb een flinke rekening voor al dat harde werken betaald. Ik kreeg een acute hartaanval en ben ook later nog twee keer geopereerd in het AMC."

De cultureel ondernemer denkt dat zijn carrière nog succesvoller was geweest als hij zich meer had gericht op een expertisegebied. "In zaken heb ik me te veel laten leiden door mijn kinderlijke enthousiasme. Alles heb ik gedaan en alles door elkaar. Tv, theaterproducties, variété tot circus toe. En ik ben te laat begonnen met Engels leren. Dat deed ik pas toen ik 44 was. Dat heeft mijn groei ook geremd."

Nu het einde van zijn carrière in zicht is, is Van den Ende meer bezig met de komende jaren. "De dood is het laatste wat voor ieder mens op het programma staat. En ja, ik ben bang van de dood. Hoewel ik over doodgaan de afgelopen tijd met een team van accountants, juristen en notarissen over het familiekapitaal wel heel nuchter heb kunnen praten."