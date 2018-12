De finale van een grote internationale muziektheater- en operawedstrijd tussen producties van professionals zal voortaan in Nederland worden gehouden, tijdens de jaarlijkse Operadagen in mei in Rotterdam. Het gaat om de driejaarlijkse Music Theatre Now-competitie van het International Theatre Institute (ITI), dat is opgericht door UNESCO.

De finale was de vorige keer ook tijdens de Operadagen, maar "dat was toen een testcase", vertelt artistiek directeur van de Operadagen Guy Coolen, die ook president van het Music Theatre Now Network is. Het ITI vindt de Operadagen inmiddels dé plek voor de artistieke krachtmeting.

Van de 485 inzendingen voor deze (vierde) aflevering zijn er tien overgebleven voor de komende finale. De finalisten komen uit landen als Oekraïne, China, Iran en Australië en worden live of op video beoordeeld door juryleden van alle continenten.

"De wedstrijd maakt dat je dingen ontdekt die je anders niet opmerkt, uit Azië en Afrika bijvoorbeeld", aldus Coolen. Dat past prima bij de internationale aanpak van de Operadagen, want naar dat evenement in Rotterdam komen muziektheater- en operabazen uit de hele wereld "om te kijken naar wat ze niet kennen" en opgedane indrukken mee naar huis te nemen.

Operadagen openen op 18 mei

De Operadagen openen op 18 mei met de straatparade Orfeo & Majnun; naar de Griekse tragedie over de geliefden Orpheus en Eurydice én het Arabische liefdesverhaal van Layla en Majnun. Zeshonderd gewone Rotterdammers doen mee en werken de thema's liefde, verlies en verlangen uit.

De Operadagen omvatten in 2019 ruim honderd voorstellingen. Daaronder zijn Metamorphosis van Nicole Beutler (een onder meer op het werk van M.C. Escher geïnspireerde dansopera), de popopera Sylvia van Fabrice Murgia en de Nederlandse première van Einstein on the Beach van Philip Glass, met alt-popzangeres Suzanne Vega.

Hoewel de kaartverkoop is begonnen, is het programma pas in maart compleet.