Bram van der Vlugt wil in het seizoen 2020/2021 een vervolg op het stuk Op bezoek bij Meneer Green gaan spelen. De acteur speelde in 2015 in een Nederlandse versie, samen met Oren Schrijver.

Het stuk, geschreven door de Amerikaanse auteur Jeff Baron, gaat over een zakenman die na een verkeersovertreding als taakstraf zes maanden lang wekelijks een oude Joodse man moet bezoeken.

Mr. Green is inmiddels in 45 landen opgevoerd en vertaald in 23 talen.

"Het vervolg is zo mogelijk nog mooier dan deel één. We zitten er nu over na te denken om dat stuk in het seizoen 2020/2021 te gaan spelen", aldus Van der Vlugt bij NPO Radio 1. Het is de bedoeling dat ook de originele voorstelling dan weer in enige vorm in reprise wordt genomen.

De 84-jarige Van der Vlugt speelt momenteel in een voorstelling over dichter Vasalis.