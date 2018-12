Willemijn Verkaik zal in maart 2019 optreden in de Royal Albert Hall in Londen. De Nederlandse zangeres maakt deel uit van het ensemble van de voorstelling Disney's Broadway Hits, die dan een aantal maal op het prestigieuze podium te zien is.

De voorstelling bestaat uit een groot aantal bekende hits uit Disney-musicals als Beauty and the Beast, Aida, The Lion King, Aladdin, Mary Poppins, Tarzan en The Hunchback of Notre Dame. De zangers worden begeleid door het BBC Concert Orchestra.

Verkaik zal in de show onder meer live het nummer Let It Go uit de musical Frozen zingen. Verkaik verzorgde in de Nederlandse en Duitse nasynchronisatie van de animatiehit de stem van prinses Elsa. Het is voor zover bekend de eerste keer dat de internationale musicalster in de Royal Albert Hall optreedt.

Na haar optredens in Londen zal Verkaik in april en mei voor het eerst in lange tijd weer in Nederland te zien zijn in de concertshow Best of Broadway.

Momenteel is de ster in Duitsland te zien in de hoofdrol in Bat out of Hell, de musical met nummers uit het rijke oeuvre van Meat Loaf. Verkaik brak internationaal door als heks Elphaba in de musicalklassieker Wicked. Ze speelde die rol in vier landen.