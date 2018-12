Cabaretier Youp van 't Hek vindt dat de oudejaarsconference haar oude functie, mensen een avond lang met elkaar verbinden, al lang is kwijtgeraakt.

"De tijd van Kan (Wim, overleden in 1983, red.), die van saamhorig tegelijk kijken met z'n allen, is voorbij. In die zin heeft de oudejaarsconference haar langste tijd gehad", aldus Van 't Hek in een interview in de VARAgids.

Van 't Hek, die sinds 1989 negen keer de oudejaarsconference heeft verzorgd, kijkt op de avond zelf niet naar zijn collega's op televisie. "Op de avond zelf eten we met vrienden en halen we de televisie meestal niet."

"Ik ken nog maar weinig mensen die het lineair kijken. Live heb ik nooit overwogen. Ik snap collega's die dat wel doen, maar ik vind het fijn als er technisch niets mis kan gaan en het goed gemonteerd wordt."

'Zou zomaar de laatste kunnen zijn'

De 64-jarige Van 't Hek, die in 2015 een openhartoperatie onderging, lijkt de conference binnenkort weer eens voor zijn rekening te willen nemen.

"Er is al voorzichtig contact geweest met BNNVARA en wellicht mag ik hem in 2020 doen. Eerst maar eens kijken of ik dan nog leef, of BNNVARA er nog is en of de wereld dan nog bestaat. Als dat allemaal het geval is, wordt het mijn tiende oudejaarsconference. Dat zou zomaar een mooi moment kunnen zijn voor de allerlaatste."

Dit jaar zal Marc-Marie Huijbregts het jaar doornemen voor de publieke omroep. Guido Weijers zal dat voor RTL doen.