Michelle Williams heeft zich op doktersadvies terug moeten trekken uit de musical Once On This Island. De voormalig Destiny's Child-zangeres stond sinds 30 november op de planken met de Broadway-show.

"Michelle is door haar artsen geadviseerd om te stoppen met de voorstellingen", laat de producent in een verklaring weten. Waarom ze precies moet stoppen, is niet bekend. Zelf heeft ze ook nog niet gereageerd op haar vertrek.

De 38-jarige zangeres, die sinds haar tienerjaren met depressies kampt, liet zichzelf afgelopen zomer vrijwillig opnemen in een psychiatrische kliniek. Williams is altijd open geweest over haar mentale problemen. Zo vertelde ze eerder in een Amerikaanse talkshow dat ze vroeger suïcidale gedachten heeft gehad.

Once On This Island gaat over een meisje op een tropisch eiland dat mensen van verschillende sociale klassen bij elkaar probeert te brengen. Williams, die de rol van Erzulie speelde, zal worden vervangen door Cassondra James en Lea Salonga.